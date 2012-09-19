В Україні з початку року видано 624,9 тис. держактів на землю

В Україні з початку поточного року станом на 14 вересня державні реєстратори видали 624,9 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки, зареєстрували 703,7 тис. договорів оренди.

Про це УНІАН повідомили в Державному агентстві земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, землевпорядники також видали юридичним особам 4197 державних актів на землю та зареєстрували 8304 документів на право постійного користування наділом.

Зокрема, минулого тижня органи земельних ресурсів України зареєстрували та видали 35,3 тис. правовстановлюючих документів на землю, внесли до реєстру 26,7 тис. договорів оренди землі.

При цьому фахівці землевпорядної служби зареєстрували 7079 обмежень використання земельної ділянки та надали 299,1 тис. виписок з Поземельної книги.

З початку поточного року вони проставили 170,8 тис. відміток про перехід права власності. Територіальні органи земельних ресурсів визначили кадастрові номери на 886,3 тис. земельних ділянок. Фахівці землевпорядної служби відкрили Поземельну книгу, тобто реєстрацію наділу, на близько 1,22 млн земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 28 серпня ц.р. громадянам видано 557,701 тис. державних актів на право власності на земельну ділянку.

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