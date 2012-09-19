ТММ планує побудувати найбільший в Україні хлібозавод до кінця вересня

Девелоперсько-будівельна компанія ТММ (Київ) планує завершити будівництво найбільшого в Україні та Європі хлібного заводу потужністю 250 тонн/добу в селі Крушинка (Київська область) у третьому кварталі 2012 року, сказано у повідомленні компанії.

Завод вироблятиме хлібобулочні та кондитерські вироби.

Згідно з прес-релізом, ТММ виконує будівельні роботи на замовлення фермерського господарства «Кегичівське», договір про співпрацю з яким було підписано у жовтні 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, компанія ТММ збільшила обсяг надаваних послуг генерального підряду в І півріччі 2012 року в 6,6 разів порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 36,6 млн грн.

«ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів "під ключ", а також офісних, торговельних і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 31 проект нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м у Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котуються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 р.