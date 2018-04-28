Третій дзвінок для «горілчаників»

Парадокси української дійсності легко описуються цифрами. І цифри ці найчастіше ілюструють досить сумні явища. Наша країна, наприклад, залишається одним зі світових лідерів... на жаль, не за рівнем доходів або якістю життя, а за кількістю споживаного «на душу населення» алкоголю. Тут наші позиції непорушні - п'яте місце у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Середньостатистичний українець щорічно випиває 15,6 літрів чистого спирту. Причому воліє міцні напої, головним чином горілку.

Навряд чи людей, що дбають за здоров'я нації, може обрадувати той факт, що більшість спожитого алкоголю - вітчизняного виробництва.

Але найдивовижніше в тому, що державний бюджет аж ніяк не тріщить від податків, отриманих від заводів, що випускають таку популярну в нашому народі лікеро-горілчану продукцію. Ще місяць тому з'явилася інформація, що глава Державної податкової служби Олександр Клименко на закритій зустрічі з представниками цієї галузі оприлюднив відомості, які показують, що податкова віддача від горілчаних магнатів не відповідає реальним результатам господарської діяльності підприємств. І зробив очевидний висновок: основними постачальниками товару на тіньовий ринок алкоголю є не фольклорні «бабусі-самогонниці», а ті ж заводи, що випускають горілку на законних підставах. І що не кожна пляшка, що зійшла з конвеєра, знаходить своє відображення в звітності. Горілчаникам зробили «останнє китайське попередження»...

Пізніше Олександр Клименко був змушений розкрити подробиці цього "междусобойчика", відповідаючи на запитання журналістів. «Я сказав, що вважаю, що вони недоплатили до бюджету стільки-то. І що якщо вони нас не почують, то ми зайдемо до них на підприємства з перевірками і порахуємо все. І знайдемо і доведемо, де і що вони неправильно зробили. І мене почули», розповів він в одному з інтерв'ю. На питання про конкретні санкції для порушників він відповів: «Ми ініціюємо посилення відповідальності на кожній дільниці. Якщо хтось взяв контрабанду або фальсифікат на заводі, то завод повинен платити штрафи... Ми сьогодні ініціюємо електронні лічильники та пломби на машинах. І зробимо прозорим процес, щоб бачити весь шлях до споживача підакцизних товарів. А взагалі ми хочемо ввести марку зі стрічкою-чіпом, щоб весь ланцюжок бачити: де вона (пляшка алкоголю - УНІАН) була проведена, куди поставлена, де продана».

Тепер інформація офіційна: 17-23 серпня пішло масоване «відпрацювання ринку», в результаті якого бюджет додатково отримав 100 млн. грн. податків. Тобто, мабуть, виробники попередження не почули, вважаючи це черговою порцією безпредметної риторики, до якої схильні багато державних службовців. У відповідь ДПСУ заходилася переконувати, що їхній шеф говорив серйозно. І переконувати не на словах, а на ділі...

В інформаційній довідці Державної податкової служби, яка є в розпорядженні УНІАН, повідомляється, що «відпрацювання» було проведено знову - 15-16 вересня. На цей раз об'єктом уваги податківців стали «оптово-роздрібні торговельні мережі», просто кажучи - склади і магазини. Брали участь в цій операції 1425 працівників служби, в основному представники податкової міліції та спеціального департаменту, який відає питаннями контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Отже, чим же закінчився цей «хрестовий похід»? За два дні податківці знайшли 214 порушень. З незаконного обігу вилучено 40 тис. пляшок (2 тис. дал.) алкогольної продукції загальною вартістю 1,2 млн. грн.

Результативність вражаюча. Наприклад, Держслужба боротьби з економічною злочинністю МВС України нещодавно відзвітувала, що з початку року вилучила 600 тис. пляшок контрафактного алкоголю. Якщо порівняти з трофеями ДПСУ, то виходить, що вісім з половиною місяців міліцейської роботи - це два тижні праці розлюченої і вмотивованої податкової.

«Найврожайнішою» виявилася Дніпропетровська область, де в одному магазині було виявлено понад 3 тисячі (!) пляшок з ознаками підробки. Як і у міліції, у податківців викликала підозри, насамперед, надзвичайно низька ціна - нижче встановленого урядом мінімуму. Такими рекордними уловами не може похвалитися навіть Київ (максимальне разове вилучення тут становило всього 900 пляшок) і курортна розвесела Одеса (300 пляшок).

Два тривожні «дзвінки» у вигляді щільних відпрацювань ринку алкогольної продукції для виробників вже прозвучало. Чи дасть податкова служба, як в театрі, третій дзвінок, або відразу почне повноцінну «зачистку» замість застосовувалася до цього профілактики порушень - покаже час.

Анна Головко

P.S. Агентство УНІАН запрошує до дискусії ті горілчані компанії, які захочуть представити своє бачення ситуації.