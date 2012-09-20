Уряд встановив для аграріїв ставку за позиками у розмірі 6,8%

Кабінет Міністрів встановив ставку за позикою, яку надає Аграрний фонд під заставу зерна, у розмірі 6,8% річних на 2012-2013 маркетинговий рік (липень 2012 р. - червень 2013 г). Відповідну постанову № 859 від 17 вересня «Про встановлення на 2012/13 маркетинговий період розміру плати за використання бюджетної позики виробниками зерна в межах режиму державних заставних закупівель» опубліковано на сайті уряду.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, міністр Микола Присяжнюк вважає, що це рішення допоможе аграріям залучити необхідну суму для проведення осінніх польових робіт за пільговою кредитною ставкою.

«Українські аграрії можуть одержати необхідні кошти і уникнути витрат на високі відсотки комерційного кредитування. Адже відсоток за користування бюджетною позикою є пільговим порівняно із ставкою за кредитами комерційних банків», - сказав М.Присяжнюк, зазначивши, що при погашенні суми позики і плати за її використання до 1 квітня 2013 року аграрій може одержати своє зерно.

За інформацією Аграрного фонду, на 20 вересня поточного року аграрії поставили за форвардними контрактами на елеватори Аграрного фонду 616,7 тис. тонн зерна, з яких 563 тис. тонн вже переоформлено до державного інтервенційного фонду.

Як повідомляв УНІАН, уряд України у 2012 році випустить облігації внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду. Випуск ОВДП буде здійснено в обсязі 2,6 млрд грн з подальшою передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування. Термін погашення облігацій - до п'яти років.