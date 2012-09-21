Податкова провела масштабні перевірки на ринку алкоголю

Державна податкова служба України (ДПСУ) 15-16 вересня провела масштабні перевірки на ринку алкоголю, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Так, за два дні податківці вилучили з незаконного обігу більш ніж 40 тис. пляшок алкоголю загальною вартістю 1,2 млн. грн.

У результаті відпрацювання гуртово-роздрібних торгових мереж протягом 15-16 вересня виявлено 214 порушень податкового законодавства у сфері обігу алкогольної продукції.

Найбільша партія фальшованої горілки була вилучена в одному з магазинів у Дніпропетровській області – понад 3 тис. пляшок на суму 170 тис. грн. Усього в торговельних закладах Дніпропетровської області виявлено 6,2 тис. пляшок фальсифікату. В більшості випадків це була горілка найнижчого цінового сегменту.

На другому місці за результатами відпрацювання – Київ (4,7 тис. пляшок), значні обсяги вилучено у Львівській області (3,7 тис.).

Головними ознаками контрафактного алкоголю були наднизька ціна, нижча за встановлений урядом мінімум, а також фальшиві акцизні марки.

Як повідомляв УНІАН, податківці у січні-липні 2012 року виявили під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну, 4 626 порушень. Порушників було оштрафовано на суму 65,1 млн. грн.