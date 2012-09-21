ДПЗКУ отримає 3 млрд дол. кредиту від китайського банку

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) з ініціативи Міністерства аграрної політики і продовольства дістала право залучити кредит від китайського Експортно-імпортного банку у розмірі 3 млрд доларів під державні гарантії.

Відповідна постанова Кабінету міністрів №857 «Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства» була прийнята 13 серпня і оприлюднена у п'ятницю, 21 вересня.

Згідно з документом, плату за надання держгарантій встановлено у розмірі 0,01% річних від загальної суми позики.

Кошти будуть виділені для фінансування сільськогосподарських проектів у рамках виконання вимог Меморандуму про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України, який було підписано 28 червня 2012 року під час офіційного візиту міністра Миколи Присяжнюка до Китайської Народної Республіки.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Верховна Рада надала державні гарантії за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства. Документом передбачається, що в 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, на фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) в серпні 2010 року.

ДПЗКУ – це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки, – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3 млн. 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів - 2 млн. 380 тис. тонн зернових вантажів за рік.

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