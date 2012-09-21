Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає експорт продовольства одним із чинників стабільності гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив на брифінгу в п'ятницю, 21 вересня, після церемонії відкриття тепличного комплексу DF Agro в селі Синьків.

"Це внесок, зокрема, і в стабільність нашої національної валюти, тому що менше завозитимемо імпортного перцю, імпортного огірка, імпортного помідора. Менше валюти йтиме з країни. Навпаки, ще й експортуватимемо там, де наша продукція буде конкурентною, і ще й зароблятимемо", - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що це є надзвичайно важливим в умовах високої ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями між Міністерством аграрної політики і продовольства і зерноторговими компаніями, зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МР, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Нагадаємо, що середнбозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 20 вересня, знизився до 8,1266 грн/дол., порівняно з 8,1173 грн/дол. за попередній день торгів.

У п'ятницю, 21 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1280/8,1370, на 12:00 звузився спред 8,1325/8,1370 грн/дол. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у п'ятницю стартували з рівня 1,2991/93, а на 12:00 зросли до 1,3030/32. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5620/10,5755, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5915/10,6015.

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