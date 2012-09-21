Фірташ відкрив найбільший тепличний комплекс в Тернопільській області

Глава ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ відкрив найбільший тепличний комплекс «DF Agro» (Синьків) у Тернопільській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Д.Фірташа, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, тепличний комплекс «DF Agro» (Синьків) - один з найбільших на території України та найсучасніших в Європі. Будівництво теплиць почалося в листопаді 2011 року.

Площа тепличного комплексу становить 10 га. Щорічно «DF Agro» (Синьків) буде виробляти 4 тис. тонн томатів, 1,55 тис. тонн перцю і 350 тонн огірків. Надалі площі будуть збільшені до 40 га. Обсяг виробництва перцю дозволить скоротити його імпорт в Україну на 20%.

Очікувана врожайність томатів становитиме близько 70 кг/кв. м, перцю - близько 40 кг/кв. м. Середня врожайність всіх культур становитиме 58 кг/кв. м, що на 30-65% перевищить середній показник в аналогічних господарствах, в 6 разів - у фермерських господарствах і у 18 разів - у приватних. Така висока врожайність забезпечується завдяки використанню однією з найбільш досконалих у світі технологій.

У теплицях забезпечується цілодобове підсвічування рослин, а також їхній крапельний полив. Подачу добрив і насиченого мінералами живильного розчину і підтримку температурного режиму здійснює комп'ютерна система. З її допомогою фахівці з Нідерландів та Ізраїлю здійснюють дистанційний агрономічний супровід, можуть контролювати всі стадії вирощування рослин і врожайність.

Вирощування овочів є традиційним видом господарювання в селі Синьків Заліщицького району, уродженцем якого є Дмитро Фірташ.

У відкритті тепличного комплексу брав участь прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у серпні-вересні компанії, пов'язані з Д.Фірташем активно займалися купівлею пакетів акцій облгазів.