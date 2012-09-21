Зернові зібрано на 75% площ, зібрано 29,9 млн тонн зерна

Україна станом на 21 вересня намолотила 29,9 млн тонн зерна з 11,2 млн га, що становить 75% прогнозованих до збирання площ, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 26,7 ц/га проти 30,9 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Зокрема, зібрано 4 млн тонн кукурудзи на зерно з 1,1 млн га (24% прогнозу), середня врожайність - 36,6 ц/га. Гречки зібрано 193 тис. тонн із площі 199 тис. га (71%), середня врожайність - 9,7 ц/га. Просо зібрано 154 тис. тонн із 131 тис. га (79%), середня врожайність - 11,8 ц/га.

Крім того, зібрано 4,3 млн тонн соняшнику з 2,8 млн. га (60%), середня врожайність - 15 ц/га. Сої зібрано 870 тис. тонн на площі 569 тис. га (39%), середня врожайність - 15,3 ц/га.

Також зібрано 2,3 млн тонн цукрового буряка з 67 тис. га (14%), середня врожайність - 340 ц/га.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зерна в Україні становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.