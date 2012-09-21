"Хліб України" очолив колишній заступник гендиректора ДПЗКУ

Головою правління Державної акціонерної компанії (ДАК) "Хліб України" призначений Володимир Почеп, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

Таке рішення прийнято на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 181 від 19 вересня).

Колишній голова правління Віктор Третяк, який обіймав посаду протягом 1 року і 8 місяців, звільнений згідно з наказом Мінагропроду № 180-п від 18 вересня 2012 року.

Довідка УНІАН. ДАК "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з прийняття, доопрацювання, зберігання зернових і олійних культур; закупівлі зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємства, в тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи. які діють в областях України.