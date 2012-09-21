Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.) станом на 21 вересня становив 4,67 млн тонн, що на 63% більше, ніж за аналогічний період 2011/2012 МР, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За даними міністерства, за вказаний період експорт пшениці зріс на 78% - до 2,2 млн тонн, зокрема 1,665 млн тонн продовольчої і 0,578 млн тонн фуражної. Поставки на зовнішні ринки ячменю скоротилися на 28% – до 1,083 млн тонн. Експорт кукурудзи зріс у 22 рази - до 1,285 млн тонн.

Експорт зерна у вересні становив 1,688 млн тонн, зокрема 0,943 млн тонн пшениці, 0,532 млн тонн ячменю і 0,185 млн тонн кукурудзи.

Крім того, поставки на зовнішні ринки олійних культур із початку поточного МР зросли на 52% - до 0,602 млн тонн, зокрема експорт ріпаку зріс на 27,5% - до 0,464 млн тонн і сої - в 4 рази - до 0,138 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні поточного року становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн.

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