Бізнес і влада повинні виробити комплексний підхід до розвитку АПК - Фірташ

Бізнес і влада повинні виробити комплексний підхід до розвитку агропромислового комплексу та сільських територій.

Про це заявив голова Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Фірташ під час круглого столу, який пройшов 21 вересня в селі Синьків Тернопільської області за участю прем'єр-міністра України Миколи Азарова, інших представників уряду, глав Львівської і Тернопільської державних адміністрацій, а також більше 20 власників і керівників найбільших агропромислових підприємств України, повідомила прес-служба Д. Фірташа.

«Нам необхідно використовувати комплексний підхід до розвитку сільських територій та агропромислового комплексу. Село має стати центром економічного розвитку», - сказав він.

За словами голови ФРУ, цьому сприяє існуюча кон'юнктура на світових ринках. Зростання цін на продукти харчування буде тривати ще досить довго і Україна повинна скористатися сприятливою ситуацією. «Це вже навіть не тільки наше національне питання. Це питання світової продовольчої безпеки», - підкреслив він.

Д. Фірташ переконаний, що для розвитку потужного агропромислового сектора бізнес повинен отримати стабільні правила роботи. «Бізнесу важливо мати зрозумілі правила гри хоча б на 5 років вперед. Тому що системні інвестиції в АПК - це довгострокові проекти на 5-10 років вперед», - підкреслив він.

Серед пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу - впровадження високотехнологічного сільського господарства, поглиблення переробки та розвиток інфраструктури та підприємництва в сільських регіонах.

«Нам потрібно займатися глибокою переробкою, сьогодні її немає. Продукція сільського господарства повинна максимально перероблятися там, де вона виробляється. Тільки так ми зможемо вирішити нашу головну проблему - низьку продуктивність праці. Якщо порівнювати середній показник доданої вартості на одного робітника ЄС і України, то в Україні він менше в 6 разів, а від Франції ми відстаємо в 20 разів», - зазначив бізнесмен. Причинами низької продуктивності сільського господарства бізнесмен назвав технологічну та технічну відсталість АПК. «У Німеччині тисячу гектарів землі обробляють 90 тракторів, в Україні - десять. Більшість цієї техніки вже морально і фізично застаріла», - сказав він.

Голова ФРУ наголосив, що інвестиції в аграрний сектор стримує низький рівень розвитку інфраструктури - в багатьох регіонах немає якісних доріг, до промислових майданчиків не підведені водопровід і каналізація. «Інвестиції стають невигідними, якщо бізнесу доводиться вкладати не тільки у підприємства, але і в інфраструктуру, потрібно знайти рішення, щоб дати стимули бізнесу розвивати агропромисловий комплекс і разом з ним сільські території. Нам необхідно розробити програму спільного розвитку територій за участю держави та компаній», - додав Д. Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня голова ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ відкрив найбільший тепличний комплекс «DF Agro» в селі Синьків Тернопільської області.