Референдум про заборону куріння в Швейцарії провалився

Жителі Швейцарії в ході референдуму, який відбувся в неділю, висловилися проти запровадження повної заборони на куріння в громадських місцях, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Останніми роками в країні дотримувалися часткової заборони на куріння, в рамках якої готелям, ресторанам і барам дозволялося мати спеціальні приміщення для курців.

Обмеження, запроваджені два роки тому, були згодом значно послаблені під тиском великих тютюнових компаній, окремі з яких мають свої європейські штаб-квартири у Швейцарії.

За даними швейцарської преси, проти запровадження цілковитої заборони на куріння в громадських місцях висловилися дві третини тих, що проголосували.

У деяких кантонах, за інформацією женевської газети La Tribune de Geneve, більш як 70% жителів відкинули жорсткі заходи. При цьому в самій Женеві голоси на референдумі розділилися приблизно навпіл. Річ у тому, що влада Женеви і семи інших великих швейцарських кантонів запровадила власні жорсткі обмеження на куріння, тоді як малі кантони дотримувалися м'якшої позиції щодо курців.

За запровадження повної заборони на куріння в громадських місцях виступали багато лікарів та екологи.

Як зазначає женевська La Tribune de Geneve, цілковиту заборону було, можливо, знехтувано через те, що жителі Швейцарії не хотіли змушувати малі кантони міняти своє законодавство, а також через те, що люди болюче сприймають втручання держави у своє життя.