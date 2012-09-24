Агрохолдинг «Мрія» купив компанію Farruka Ltd за 20 млн дол.

Один з найбільших в Україні виробників аграрної продукції холдинг «Мрія» завершив операцію з придбання компанії Farruka Limited із земельним банком 6,9 тис га у Західній Україні, заплативши за 100% акцій 19,981 млн дол. Про це УНІАН повідомив представник агрохолдингу.

Подробиць операції «Мрія» не вказує.

Згідно з фінансовим звітом компанії, готівкові грошові кошти на 30 червня ц.р. становили 8,05 млн дол, тоді як на аналогічну дату 2011 року — 73,5 млн дол.

Крім того, за перші шість місяців компанія придбала майно вартістю 78,7 млн дол і внесла передоплату у розмірі 94,3 млн дол.

Вартість активів агрохолдингу в першій половині 2012 року збільшилася до 1,249 млрд дол. з 1,052 млрд у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Мрія» за підсумками першого півріччя 2012 року збільшив чистий прибуток до 132,33 млн дол. з 122,8 млн дол. за 6 місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутів, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди в доларах США на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цьому агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

«Мрія» обробляє близько 300 000 гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, більш як 1300 одиниць сільськогосподарської і логістичної техніки. В управлінні компанії перебувають 3 елеваторні комплекси і зерносховище місткістю зберігання 410 тис тонн і картоплесховище місткістю 36 тис тонн, а також сучасні логістичні центри.