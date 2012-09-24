Компанії з іноземними інвестиціями не зможуть купувати сільгоспземлі – юристи

13:30, 24 вересня 2012
Агро
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В Україні компанії з іноземними інвестиціями не зможуть купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адвокатського об'єднання Arzinger з посиланням на керівного партнера об'єднання Тимура Бондарева і старшого юриста Станіслава Герасименка.

Коментуючи прийнятий у першому читанні Верховною Радою 8 вересня ц.р. законопроект №11128, яким вносяться зміни до Земельного кодексу України, серед «мінусів» документа юристи відзначають розширення переліку осіб, яким не можуть передаватися у власність землі сільськогосподарського призначення.

Зокрема, крім іноземців, осіб без громадянства, іноземних компаній та іноземних держав, під заборону прямо підпадають і компанії з іноземними інвестиціями, а також міжнародні урядові і неурядові організації.

Крім того, права на землю вказаних вище осіб можуть бути примусово припинені у випадку, якщо вони не провели відчуження одержаної у власність землі протягом одного року.

Серед позитивних моментів документа юристи виділяють зрівняння українських компаній з іноземними інвестиціями у правах зі «звичайними» компаніями в частині придбання у власність земельних ділянок несільскогосподарського призначення (придбання за цивільно-правовими договорами, внесок у статутний капітал, отримання у спадок та інші випадки, передбачені законом) без необхідності отримання узгодження Кабінету міністрів / Верховної Ради України.

Також іноземні компанії зможуть купувати земельні ділянки несільськогосподарського призначення у межах населених пунктів не тільки для підприємницької (пов'язаної з отриманням прибутку) діяльності, але й просто для господарської діяльності (таким чином відкривається вікно для неприбуткових організацій).

«Ліквідація зайвих і економічно невиправданих перешкод для юридичних осіб за участю іноземного капіталу на володіння землями несільскогосподарського призначення є правильним кроком на шляху до створення міцної законодавчої бази для реалізації земельної реформи в Україні, що зрештою приведе до збільшення потоку інвестицій і прозорості в цій сфері», - вважають в адвокатському об'єднанні Arzinger.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо отримання права власності на землю».

Законопроектом передбачається норма, згідно з якою іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільскогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільскогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на правах приватної власності.

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