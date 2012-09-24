Озимі зернові посіяно на 3,8 млн га - 47% від прогнозу

Станом на 24 вересня в Україні озимі зернові посіяно на 3,8 млн га, що становить 47% від прогнозованих площ (у 2011 р. - 3,3 млн га), повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними Міністерства, на цю дату озиму пшениця і тритікале посіяно на 3,5 млн га (53%), жито – на 240 тис. га (76%), озимий ячмінь – на 83 тис. га (7%).

Крім того, озимий ріпак посіяно на 923 тис. га (97%).

Наголошується, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн га, зокрема озимими зерновими культурами - 8,1 млн га і озимим ріпаком - 0,9 млн га.

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