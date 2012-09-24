Україна знизила виробництво усіх видів м'яса

В Україні у січні-серпні 2012 року виробництво яловичини і телятини свіжої або охолодженої становило 34,3 тис. тонн, що на 7,6% нижче за аналогічний показник 2011 року.

Такі дані УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

За даними Держстату, у серпні було вироблено 4,8 тис. тонн даної продукції, що на 1,9% вище за показник липня 2012 року, і на 0,4% вище за показник серпня 2011 року.

За 8 місяців п.р. виробництво мороженої яловичини і телятини становило 8,9 тис. тонн, що на 14,1% менше за показник за січень-серпень 2011 року. У серпні було вироблено 1,2 тис. тонн даної продукції, що на 22,2% вище за показник липня 2012 року і на 13,6% нижче за показник серпня 2011 року.

Виробництво свинини свіжої або охолодженої в Україні у січні-серпні п.р. становило 112 тис. тонн, що на 7,2% нижче за показник 2011 року. У серпні було вироблено 12,9 тис. тонн даної продукції, що на 1,4% вище за показник липня 2012 року і на 9,5% нижче за показник серпня 2011 року.

За 8 місяців 2012 року виробництво свинини мороженої становило 4,7 тис. тонн, що на 8,2% менше за показник січня-серпня 2011 року. У серпні в Україні виробили 0,6 тис. тонн даної продукції, що на 10,6% вище за показник липня 2012 року і на 6,1% нижче за липневий показник 2011 року.

Крім того, у січні-серпні 2012 року виробництво м'яса і субпродуктів харчових домашньої птиці, свіжих або охолоджених становило 482 тис. тонн, що на 0,7% нижче за показник січня-серпня 2011 року. У серпні виробництво даної продукції становило 64,2 тис. тонн, що на 4,5% вище за показник липня 2012 року і на 2,9% вище за показник серпня 2011 року.

За 8 місяців п.р. виробництво мороженого м'яса і субпродуктів харчових з домашньої птиці становило 46,9 тис. тонн, що на 16,3% менше, ніж у січні-серпні 2011 року. У серпні виробництво даної продукції становило 6,1 тис. тонн, що на 10,7% нижче за показник минулого місяця і на 2,8% вище за показник серпня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2011 році збільшила виробництво м'яса на 3,5% проти 2010 р. – до 3 млн тонн.

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