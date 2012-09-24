Виробництво соняшникової олії в Україні за 8 місяців зросло на 30%

В Україні за підсумками січня-серпня поточного року вироблено 2,298 тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 22,9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у серпні п.р. в країні вироблено 113 тис. тонн олії, що на 60,1% менше, ніж у липні 2012 року, і на 59% більше, ніж у серпні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні за 2011-2012 маркетинговий рік (МР, вересень 2011 - серпень 2012 р.) збільшилося порівняно з попереднім МР на 20% - до 3,56 млн тонн. Водночас, експорт соняшникової олії з України за 2011-2012 МР збільшився в порівнянні з попереднім маркетинговому роком на 17% - до 3,2 млн тонн.

Ємність українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.