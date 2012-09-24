Уряд спростив процедуру сертифікації зерна

Кабінет Міністрів України спростив процедуру сертифікації зерна. Відповідні поправки до постанови “Порядок видачі сертифікату якості зерна і продуктів його переробки” (№848 від 23 липня 2009 р.) Кабмін прийняв 19 вересня, повідомляє прес-служба Держсільгоспінспекції.

Документ передбачає обов'язкову сертифікацію зерна і продуктів його переробки у разі експортно-імпортних операцій і переміщення зерна і зернових продуктів за рахунок державних коштів. У решті випадків передбачається оформлення сертифікату якості на розсуд суб'єкта ринку.

Також наголошується, що ці зміни узгоджені з нормами Закону «Про зерно і ринок зерна».

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обороту і зберігання зерна в Україні” (реєстр. №11127 від 31.08.2012), який передбачає скасування сертифікації зерна і його переробки.