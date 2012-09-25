Україна введе на Чиказькій біржі ф'ючерси на соняшникову олію, соняшник, ячмінь і кукурудзу

Україна має намір ввести ф'ючерсні контракти на насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь і кукурудзу на Чиказькій товарній біржі, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, в ході робочого візиту до США М.Присяжнюк провів переговори з керівництвом Чиказької товарної біржі, зокрема, про посилення присутності на біржі української сільгосппродукції.

«Ми обговорили умови, які необхідно створити, щоб ввести ф'ючерсні контракти на українське насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь і кукурудзу. Також ми ще раз підняли питання про відкриття в першій половині 2013 року майданчика Чиказької біржі в Україні й початку ф'ючерсних торгів у гривні», - зазначив міністр.

М.Присяжнюк зазначив, що активізація співпраці з Чиказькою товарною біржею дасть можливість реалізовувати українську сільгосппродукцію за наперед встановленою ціною, що зробить неможливими фінансові втрати виробників.

«Робота майданчика Чиказької біржі в Україні дасть можливість сільгоспвиробникам знати, яка ціна на зернові буде в наступному маркетинговому році», - пояснив він. За словами міністра, ще два роки тому, коли починалися жнива, аграрії могли втрачати до 30-40% своїх доходів, оскільки не знали, яка вартість зерна, а зернотрейдери використовували цю ситуацію.

Нагадаємо, Чиказька біржа з 6 червня ввела новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки здійснюватимуться в липні, вересні, грудні, березні та травні. Базовим активом є борошномельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB у п'ять українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Южний і Миколаїв, а також у три російських і один румунський порт.

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