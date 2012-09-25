«Монсанто» змінила керівника бізнесу в Україні, Росії та Білорусі

Компанія «Монсанто», одна з найбільших аграрних корпорацій, призначила керівником бізнесу в Україні, Росії та Білорусі Мікеля Де Йонга, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Повідомляється, що зміни в керівному складі компанії «Монсанто Україна» пов`язані з розширенням бізнесу «Монсанто» в регіоні СНД.

Олена Фоміна, яка обіймала посаду директора «Монсанто Україна» з серпня 2009 року, очолила напрям поставки насіння в Україні та Росії.

М. Де Йонг почав роботу в «Монсанто» в 2004 році. До приїзду в Україну він працював керівним директором у Кореї та Японії, а також директором з продажу в Південній Латинській Америці.

Довідка УНІАН. Компанія «Монсанто» - транснаціональна компанія, один з найбільших виробників насіння рослин, у тому числі генетично модифікованих. Також компанія працює в хімічній і фармакологічній галузях.