Бразилія суттєво наростила поставки свинини в Україну

Бразилія значно наростила поставки свинини в Україну, повідомляє «ПроАгро» з посиланням на дані Зарубіжної сільськогосподарської служби Мінсільгоспу США (FAS USDA).

Повідомляється, що в 2011/12 МР імпорт свинини в Україну суттєво зріс, що пояснюється скороченням внутрішнього виробництва й високими внутрішніми цінами. Продукція, що імпортується, використовується переробниками. Збільшення поставок привело до того, що частка бразильської свинини в українському імпорті перевищила 50%.

За інформацією FAS USDA, у січні-червні 2012 р. Бразилія поставила в Україну 64,1 тис. тонн свинини, що в 3,6 раза більше проти аналогічного періоду попереднього року, й у вказаний період Україна стала найбільшим покупцем бразильської продукції.

Очікується, що в 2013 р. імпорт в Україну скоротиться, хоча поставки й будуть досить великими. Внутрішнє виробництво збільшиться у відповідь на хороший попит і високі ціни.

Як повідомляв УНІАН, виробництво свинини свіжої або охолодженої в Україні в січні-серпні ц.р. становило 112 тис. тонн, що на 7,2% нижче показника 2011 року. В серпні було вироблено 12,9 тис. тонн даної продукції, що на 1,4% вище показника за липень 2012 року і на 9,5% нижче показника за серпень 2011 року.

За 8 місяців 2012 року виробництво свинини мороженої становило 4,7 тис. тонн, що на 8,2% менше показника за січень-серпень 2011 року. В серпні в Україні виробили 0,6 тис. тонн даної продукції, що на 10,6% вище показника за липень 2012 року і на 6,1% нижче за липневий показник 2011 року.

За інформацією Мінагропроду, виробництво свинини цього року зросте на 7% проти 2011 р. - до 750 тис. тонн.