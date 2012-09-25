Процедуру проведення форвардних держзакупівель зерна вдосконалили

Кабінет міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту.

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна» № 879 від 24 вересня, опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в 2 етапи, перший з яких - авансовий - становить 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. При цьому плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими строком до 12 календарних місяців.

Термін поставок і остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

Також йдеться, що форвардні контракти із закупівлі зерна укладатимуться в період осінніх польових робіт.

На думку фахівців Аграрного фонду, ці зміни дозволять сільгоспвиробникам залучати необхідні обігові кошти під час посівної кампанії озимих культур і наблизять розрахунок на момент поставок майбутнього зерна до ринкових цін.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд купив 825 тис. тонн продовольчого зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,5 млрд грн за форвардними біржовими контрактами. На Аграрній біржі було укладено 634 форвардних біржових контракти з 547 сільгосптоваровиробниками на поставки до державного інтервенційного фонду майже 825 тис. тонн зерна, з яких 785 тис. тонн пшениці й близько 40 тис. тонн жита.

На 4 вересня аграрії поставили на елеватори Аграрного фонду 615 тис. тонн зерна за форвардними контрактами, з яких 495 тис. тонн уже переоформлено до інтервенційного фонду.