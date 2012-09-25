Росія поки що тільки думає про введення утилізаційного збору на сільгосптехніку

Москва. Говорити про терміни введення Росією утилізаційного збору на сільгосптехніку поки що передчасно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач сказав у ході відеомосту Москва - Київ на тему: “Більше, ніж СНД: новий формат співпраці у рамках Співдружності”.

“Введення утилізаційного збору на сільгосптехніку - це поки що техзавдання. Ця техніка утилізується сама шляхом розбирання і використання запчастин для роботи машин, що залишилися. Тут поки що рано говорити, в якому форматі це буде зроблено, але колись буде зроблено”, - сказав А.Клепач.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір ввести утилізаційний збір на сільгосптехніку, що ввозиться з-за кордону на її територію.

“Я думаю, що це доцільно і можливо. І головне, що це не суперечить правилам СОТ”, - сказав В.Путін. Він повідомив, що міністерство економічного розвитку, міністерство промисловості попрацюють на цю тему і вже найближчим часом представлять пропозиції.

В.Путін відзначив, що Білорусь також зацікавлена в тому, щоб такі ж заходи підтримки були реалізовані. На його думку, офіційний Мінськ підтримає таку пропозицію російської сторони в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

В Україні можуть запровадити утилізаційний збір на сільгосптехніку