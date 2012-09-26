Мінагропрод перевірить насіння модифікованої кукурудзи

Міністерство аграрної політики і продовольства України здійснює повну перевірку насіння генетично модифікованої кукурудзи NK603, яке ввозиться і виробляється в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у середу, 26 вересня, журналістам у Кабінеті Міністрів міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

"Ми зараз здійснюємо масову перевірку насіння, яке імпортується, насіння, яке є, і зернових, які виробляються... Нам необхідно квартал, щоб зробити тотальний аналіз і прийняти рішення", - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що міністерство має намір залучити до вирішення цього питання фахівців міжнародного рівня для проведення консультацій.

Як повідомлялося, в журналі "Токсикологія харчових продуктів і хімічних речовин" була опублікована наукова стаття групи вчених з Італії і Франції про результати довгострокового токсикологічного дослідження гербіциду "Раундап" і генетично модифікованої кукурудзи, стійкої до застосування цієї речовини, в якій йдеться про негативний вплив цього продукту на здоров'я лабораторних щурів.

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