Росія з 4 жовтня вводить обмеження на ввезення продукції 8 українських підприємств

Москва. Россільгоспнагляд з 4 жовтня вводить тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів восьми українських підприємств за наслідками інспекції українських підприємств з виробництву продукції тваринного походження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду. Інспекція проводилася в липні цього року фахівцями держсільгоспнагляду, ветеринарних служб Білорусії, Казахстану і України.

«З 4 жовтня вводяться тимчасові обмеження на поставки продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключене з Реєстру організацій і осіб, які здійснюють виробництво, переробку і/або зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

Щодо продукції ТОВ «Исток», ПрАТ «ВО «Одеський консервний завод» і ТОВ «Інтерфлот» (виробництво рибних консервів) введено режим посиленого лабораторного контролю протягом трьох місяців за хіміко-токсикологічними показниками.

До Реєстру підприємств третіх країн за підсумками інспекції включено ТОВ «Морська перлина» (виробництво рибних консервів) і ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (забій і переробка птиці).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантік» і ПАТ «Комбінат Придністровський» - з реєстру організацій, що мають право ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Нагадаємо, Росія після офіційного вступу до СОТ як член Митного союзу (МС) вводить в дію норму, згідно з якою право на імпорт товарів, які підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за результатами аудиту системи нагляду відповідної країни.

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