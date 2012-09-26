Мінагропрод прогнозує збільшення площі посівів озимих на 1%

Міністерство агарної політики та продовольства України прогнозує збільшення площі посівів озимих культур під урожай 2013 на 1% - до 9,2 млн га проти раніше очікуваних 9,1 млн га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у середу на прес-конференції міністр Микола Присяжнюк.

«Ми бачимо, що ми на 100 тис. га озимих посіємо більше. У нас за планом буде 9,2 млн га», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що в цьому році осінньо-посівні роботи проводяться інтенсивніше, ніж у минулому році, і темпи посівів приблизно на 30% перевищують темпи посівів минулого року. При цьому він зазначив, що на відміну від минулого року, у поточному році основні регіони України забезпечені вологою.

«Але є два регіони, які на сьогоднішній день ще масштабно не приступили до цих (осінньо-польових - УНІАН) робіт - це Одеська область і Крим», - сказав міністр.

Він зазначив, що в Одеській області вчора та сьогодні випали опади, і аграрії вже приступили до роботи.

Міністр висловив сподівання, що в Криму найближчим часом також пройдуть дощі. При цьому він додав, що в Криму аграрії можуть проводити посівні роботи до грудня.

«Ми сьогодні бачимо, що посіви озимих пройдуть в повному обсязі», - підсумував М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяни Адаменко, погодні умови в більшості східних областей, на півдні України та у Вінницькій області в третій декаді вересня вкрай несприятливі для сівби озимих культур. Через погодні умови заплановані обсяги робіт щодо сівби озимих культур в цих областях можуть бути виконані зі значною затримкою і не в повному обсязі.