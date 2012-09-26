Уряд у 2012 році виділить 67 млн ​​грн на дотацію за зданих на забій велику рогату худобу і свиней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

За його словами, сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив постанову про виділення дотації на компенсацію за вироблену і здану на переробку худобу.

«У цьому році розрахункова сума цієї дотації становить 67 млн ​​грн», - сказав міністр, зазначивши, що сума розрахунку визначена, виходячи з динаміки вирощування худоби у населення і його реалізації на забій.

М.Присяжнюк зазначив, що документ набуде чинності після підписання прем'єр-міністром.

Він заявив, що дотація буде виплачуватися і в наступному році, однак на сьогоднішній день сума дотацій розраховується.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод раніше ініціював виплату дотації у розмірі 2,5 грн за кг живої ваги за здану на переробку великовагову велику рогату худобу.