Держсільгоспінспекція перевірить насіння технічних культур на наявність ГМО

Держсільгоспінспекція проведе перевірки насіння технічних культур на наявність генномодифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Це (перевірки насіння – УНІАН) робитиме Держсільгоспінспекція, яка недавно створена. У нас є відповідні інспекції, які готові проводити такі аналізи... за рахунок держави», - заявив він.

Він зазначив, що перевірятися буде насіння технічних культур, зокрема, сої, цукрового буряку, кукурудзи, соняшнику. Насіння пшениці перевіряти не будуть, оскільки в Україні використовується насіння вітчизняної селекції.

Крім того, за словами міністра, протягом найближчих двох місяців планується провести ряд круглих столів за участю експертів у сфері генної інженерії, в ході яких буде сформовано позицію держави щодо ГМО-продукції.

За результатами обговорень уряд прийме рішення або про обмеження імпорту ГМ-насіння, або про зміну законодавства, що стосується обороту ГМ-продукції.

Міністр нагадав, що на сьогодні в Україні заборонено використання генномодифікованого насіння.