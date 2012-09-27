Заборону на продаж міцного алкоголю в Чехії частково знято

У Чехії оголошено про ослаблення обмежень на продаж міцних алкогольних напоїв, передає Радіо «Свобода».

Прем'єр-міністр Петр Нечас заявив, що часткове зняття заборони пов'язано з виявленням джерела підробленого алкоголю, в якому містився отруйний метанол. В результаті отруєнь в Чехії в останні тижні померли 26 осіб.

Глава уряду уточнив, що відтепер дозволяється продавати міцні алкогольні напої окрім тих, які були вироблені в 2012 році. Водночас, міцні спиртні напої, вироблені в цьому році, можуть продаватися лише за умови їхньої додаткової перевірки та наявності акцизної марки нового зразка.

П.Нечас висловив припущення, що експорт чеського алкоголю може поновитися найближчими днями - після проведення консультацій з партнерами по Європейському Союзу.

Як повідомляв УНІАН, чеська влада через смертельні випадки отруєння алкоголем з 14 вересня заборонила продаж міцного алкоголю в країні, а з 21 вересня також його експорт.

24 вересня чеська поліція затримала двох підозрюваних у виробництві отруєного алкоголю і виявила джерело його походження. За даними прокуратури, організатором нелегального виробництва виявився 32-річний житель міста Острава. Спільник допомагав йому робити алкоголь з метилового спирту.