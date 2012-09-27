Мінімальні ціни на алкоголь зростуть

Міністерство фінансів України ініціює підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої, що передбачено в опублікованому на сайті відомства проекті постанови Кабміну "Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету міністрів України №957 від 30 жовтня 2008 року".

Згідно з документом, до 31 січня 2013 року оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) знижується з діючих 88,5 грн до 87,6 грн за літр 100% спирту, роздрібна ціна підвищується з 130,5 грн до 142,5 грн за літр 100% спирту.

Також планується підвищення мінімальних цін на коньяки: "три зірки" - оптово-відпускна ціна підвищується з 121,34 грн до 132 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 165,4 грн до 183,9 грн за літр 100% спирту; "чотири зірки": оптово-відпускна ціна - з 134,63 грн до 145,4 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 185,8 грн до 196 грн за літр 100% спирту; "п'ять зірок": оптово-відпускна ціна - з 148,91 грн до 158 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 205,5 грн до 208 грн за літр 100% спирту.

Роздрібну ціну на вино пропонується підвищити з 18 грн до 19,6 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - з 26 грн до 28,3 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Потім, з 1 лютого 2013 року, пропонується підвищити мінімальну оптово-відпускну ціну на горілку і лікеро-горілчані вироби до 105,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну – до 150,5 грн за літр 100% спирту.

Оптово-відпускну ціну на коньяк "три зірки" пропонується підвищити до 143,1 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 195 грн за літр 100% спирту; "чотири зірки" - оптово-відпускну ціна - до 159,4 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 220 грн за літр 100% спирту; "п'ять зірок" - оптово-відпускну ціну до 177,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 245 грн за літр 100% спирту.

Роздрібну ціну на вино пропонується підвищити до 20,7 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - до 29,9 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Нагадаємо, уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році.

У серпні 2011 року Кабмін підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 45,3% - до 26,1 грн за пляшку 0,5 літра, на коньяк "три зірки" - на 26,7% -до 33,08 грн, на вина і вермути — на 50% - до 18 грн за пляшку 0,7 літра або іншу тару місткістю 1 літр.