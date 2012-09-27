«Агроліга» у 2012 році скоротила площу посівів озимих на 14,5%

Українська група компаній «Агроліга» в 2012 році скоротила порівняно з минулим роком площу посівів озимих культур на 14,5% - до 2,189 тис. га.

Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу.

Повідомляється, що озиму пшеницю в цьому році було посіяно на території площею 1,728 тис. га, що на 9,5% менше, ніж у 2011 р., і озимий ріпак - на 461 га, що на 29,1% менше, ніж в 2011 р.

Довідка УНІАН. ГК "Агроліга" ​​працює на українському ринку агропродукції з 1992 року.

Група компаній обробляє 7 тис. га землі, розташованої на сході України в Дворічанському районі Харківської області. Основна продукція групи компаній - соняшник, зерно пшениці та ячменю, кукурудза, ріпак, гречка та молоко.

Її підприємства займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.