«Нібулон» веде переговори про реконструкцію заводу «Лиман» з корейською «КEMCO»

Один з найбільших українських виробників і експортерів зернових та олійних культур компанія «Нібулон» в рамках відкритого тендеру на реконструкцію суднобудівного заводу «Лиман» (нова назва - «Суднобудівний завод «Нібулон»), веде переговори з південнокорейською проектною компанією «КEMCO».

Про це йдеться в повідомленні «Нібулона».

Згідно з повідомленням, керівництво «KEMCO» відвідало суднобудівний завод і запропонувало проект комплексної реконструкції з поставкою всього необхідного обладнання. Завдяки реконструкції цього заводу «Нібулон» розраховує забезпечити ремонт і технічне обстеження власних суден завдовжки до 150 м, а також обладнати технологічну лінію з будівництва суден водотоннажністю до 5 тис. тонн.

У повідомленні підкреслюється, що Південна Корея є одним з визнаних світових лідерів за темпами розвитку суднобудування.

Зокрема, компанія «KEMCO» вже співпрацювала з урядом Казахстану, побудувавши суднобудівний завод у м. Актау, і з урядом Росії, побудувавши суднобудівний завод біля Санкт-Петербурга і порт в Ростовській області.

Як повідомляв УНІАН, сільгосппідприємство «Нібулон» завершило операцію з придбання суднобудівного заводу "Лиман" (м. Миколаїв) 15 серпня поточного року. За словами гендиректора підприємства Олексія Вадатурського, «Нібулон» в 2013-2014 рр.. планує будівництво не менше 35 суден малої тоннажності для власної логістики.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований в 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тис. гектарів землі.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зі зберігання зерна в обсязі до 420 тис. тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тис. тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.