Мінагропрод встановив розмір бюджетних позик під заставу зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України встановило розмір бюджетних позик під заставу зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 — червень 2013 рр.), які надаватиме Аграрний фонд сільгоспвиробникам.

Відповідний наказ Мінагропроду № 517 від 22 серпня 2012 р. опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, розмір бюджетної позики під заставу пшениці м'якої 1 кл. становить 1676,8 грн/тонна, 2 кл. – 1527,2 грн/тонна, 3 кл. – 1440 грн/тонна, 4 кл. – 1383,2 грн/тонна, 5 кл. – 1228 грн/тонна, 6 кл. – 1192 грн/тонна.

Розмір бюджетної позики на пшеницю тверду 1 кл. становить 1744,8 грн/тонна, 2 кл. – 1540 грн/тонна, 3 кл. – 1450,4 грн/тонна, 4 кл. – 1428,8 грн/тонна, 5 кл. – 1223,2 грн/тонна.

Бюджетна позика на жито 1 кл. Становить 1380 грн/тонна, 2 кл. – 1314,4 грн/тонна, 3 кл. – 1252 грн/тонна. На ячмінь бюджетну позику встановлено в розмірі: 1 кл. – 1380 грн/тонна, 2 кл. – 1280 грн/тонна, 3 кл. – 1253,6 грн/тонна.

На кукурудзу для продуктів дитячого харчування встановлено бюджетну позику у розмірі 1367,2 грн/тонна, для використання для харчових концентратів і продуктів – 1288,8 грн/тонна, для виробництва крупи, борошна, крохмалю і патоки - 1244,8 грн/тонна, для кормових цілей – 1200 грн/тонна.

Бюджетна позика під заставу гречки становить 5400 грн/тонна, на горох: 1 кл. - 2524,8 грн/тонна, 2 кл. – 2310,4 грн/тонна, 3 кл. – 2096 грн/тонна; на овес: 1 кл. - 2112 грн/тонна, 2 кл. – 1936 грн/тонна, 3 кл. – 1760 грн/тонна; на просо: 1 кл. - 2200 грн/тонна, 2 кл. – 2000 грн/тонна, 3 кл. – 1800 грн/тонна

Документ набуває чинності з дня офіційної публікації.

Нагадаємо, Кабмін постановою № 859 від 17 вересня ц.р. встановив ставку за позикою, яку представляє Аграрний фонд під заставу зерна, у розмірі 6,8% річних на 2012/2013 МР.