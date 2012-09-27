Азаров: Україна готова допомогти Молдові зерном

Україна готова допомогти Республіці Молдова зерном у зв'язку із посухою в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Володимиром Філатом в Ялті.

«Без хліба ми у будь-якому разі не залишимося, у нас в цьому році планується 47 млн. тонн (зерна – УНІАН). Можемо допомогти, якщо буде потреба», - сказав М.Азаров у відповідь на зауваження В.Філата про те, що Молдова цього року постраждала від посухи.

При цьому М.Азаров відзначив, що в Україні не дуже сприятливі погодні умови для посіву озимих сортів пшениці, проте є посухостійкі сорти пшениці.

Також М.Азаров відзначив, що вітає ратифікацію Молдовою договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

У свою чергу В.Філат запросив М.Азарова відвідати Молдову.

Як повідомляв раніше УНІАН, в Україні станом на 21 вересня намолочено 29,9 млн. тонн зерна із 11,2 млн. га, що становить 75% прогнозованих до прибирання площ. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, середня врожайність зернових становить 26,7 ц/га проти 30,9 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Крім того, станом на 24 вересня в Україні озимі зернові посіяні на 3,8 млн. га, що становить 47% прогнозованих площ (у 2011 р. - 3,3 млн. га). За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, на вказану дату озима пшениця і тритикале посіяні на 3,5 млн. га (53%), жито – на 240 тис. га (76%), озимий ячмінь – на 83 тис. га (7%).

Крім того, озимий рапс посіяно на 923 тис. га (97%).

Відзначається, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн. га, зокрема озимими зерновими культурами - 8,1 млн. га і озимим рапсом - 0,9 млн. га.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зерна в Україні становитиме близько 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.