Заборона експорту сирів може привести до зниження цін на молочну продукцію

Заборона експорту сирів до Російської Федерації і країн Митного союзу може привести до короткострокового зниження цін на молочну продукцію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила на прес-конференції керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

«Закупівельні ціни на молоко в осінній період, як правило, починають рости, оскільки надої зменшуються і пропозиція сирого молока скорочується. Я думаю, що цього року, якщо заборона (на експорт тваринницької продукції до РФ і країн МС — УНІАН) діятиме, ціна просто залишиться у тому стані, в якому є сьогодні. Певний період часу надлишок сирів і масла, коли вони вийдуть на внутрішній ринок, приведе до короткострокового зниження цін, але дуже короткострокового. Після цього ціни повернуться на колишній рівень», - повідомила М.Колесник.

Вона відзначила, що ціни можуть знизитися не більше ніж на 10% на період 1-1,5 місяця, поки на внутрішньому ринку реалізовуватиметься продукція, випущена для експорту.

Експерт асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Тарас Гагалюк відзначив, що закупівельні ціни на молоко регулюються урядом, і підприємства працюватимуть у складних умовах.

«Можливо, ми не матимемо сезонного істотного зростання цін. Але поки що говорити рано, оскільки підприємства не озвучили свою подальшу політику — чи будуть вони закривати окремі підприємства або зменшувати обсяги виробництва. Від дій підприємств залежатиме те, що відбуватиметься на ринку», - відзначила М.Колесник.

Щодо заборони на експорт свинини до цих країн, М.Колесник відзначила, що український м'ясний ринок, насамперед щодо свинини, не насичений, у цьому випадку продукція просто піде на внутрішній ринок.

«Виробникам буде легко переорієнтуватися на внутрішній ринок», - відзначив Т.Гагалюк.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 4 жовтня вводить тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Крім того, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключено з реєстру організацій і осіб, які здійснюють виробництво, переробку і/або зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

Стосовно продукції ТОВ «Витік», ПрАТ «ПО «Одеський консервний завод» і ТОВ «Інтерфлот» (виробництво рибних консервів) введено режим посиленого лабораторного контролю протягом трьох місяців за хіміко-токсикологічними показниками.

До реєстру підприємств третіх країн за підсумками інспекції включено ТОВ «Морська перлина» (виробництво рибних консервів) і ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (забій і переробка птиці).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантик» і ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, які мають право на ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.