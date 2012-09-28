Україні радять вирішувати проблему експорту продукції до Росії за допомогою СОТ

Україні необхідно звернутися до СОТ для вирішення питання експорту тваринницької продукції до Російської Федерації. Таку думку висловила на прес-конференції в п'ятницю керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

«Якби ще навесні, коли виникла проблема (з експортом української продукції до РФ - УНІАН), наші товаровиробники звернулися до уряду з проханням посприяти за допомогою механізмів Світової організації торгівлі (СОТ), то ця проблема не виникла б знову», - зазначила М.Колесник.

Вона пояснила, що уряд не може, згідно з міжнародними правилами СОТ, звернутися із заявою про тиск на деяких суб'єктів господарювання. Саме суб'єкти господарювання повинні звернулися до уряду з проханням вирішити це питання через СОТ.

Вона припустила, що суб'єкти господарювання бояться, що в разі звернення до СОТ, ставлення до них з боку Росії погіршиться.

Експерт асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Тарас Гагалюк зазначив, що в Україні працюють міжнародні компанії, які мають підприємства і в Російській Федерації, і вони побоюються, що в цьому випадку Росія застосовуватиме санкції до підприємств, розташованим не тільки на території України, але і в Росії.

М.Колесник висловила сподівання, що компанії все ж зважаться звернутися в СОТ, «інакше надалі фактично це ринок можна вважати втраченим». При цьому вона підкреслила, що Росія і Казахстан - це два основні ринки, куди Україна поставляє свою молочну та м'ясну продукцію.

«Через механізми СОТ і звернення до іншим її членів, Україна швидше зможе вирішити це питання... і це рішення буде остаточним», - вважає М.Колесник.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд із 4 жовтня вводить тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, оброблення, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції).

Крім цього, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключено з Реєстру організацій та осіб, які здійснюють виробництво, переробку та (або зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

У відношенні продукції ТОВ «Істок», ПрАТ «ВО «Одеський консервний завод» і ТОВ «Інтерфлот» (виробництво рибних консервів), введено режим посиленого лабораторного контролю протягом трьох місяців з хіміко-токсикологічними показниками.

До Реєстру підприємств третіх країн за підсумками інспекції включені ТОВ «Морська перлина» (виробництво рибних консервів) і ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (забій та переробка птиці).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантік» та ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, що володіють правом ввозу продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.