В Україні вже зібрано 32,1 млн тонн зерна

Україна, станом на 28 вересня, намолотила 32,1 млн. тонн зерна з 11,8 млн. га, що становить 79% прогнозованих до збирання площ, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними відомства, середня врожайність зернових становить 27,3 ц/га проти 31,8 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Зокрема, зібрано 6,1 млн. тонн кукурудзи на зерно з 1,6 млн. га (36% прогнозу), середня врожайність - 37,8 ц/га. Гречки зібрано 215 тис. тонн із площі 222 тис. га (81%), середня врожайність - 9,7 ц/га. Проса зібрано 160 тис. тонн зі 136 тис. га (88%), середня врожайність - 11,8 ц/га. Рис зібрано на площі 13 тис. га (49% прогнозу), намочено 81 тис. тонн за середньої врожайності 64 ц/га.

Крім того, зібрано 5,3 млн. тонн соняшнику з 3,5 млн. га (74%), середня врожайність - 15,2 ц/га. Сої зібрано 1,127 млн. тонн на площі 744 тис. га (51%), середня врожайність - 15,2 ц/га.

Також зібрано 4,1 млн. тонн цукрового буряку з 119 тис. га (26%), середня врожайність - 343 ц/га.

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, цього року врожай зерна в Україні становитиме 45-46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.