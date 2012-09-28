Мінагропрод прогнозує зростання цін на зерно в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує зростання цін на зернові культури на внутрішньому ринку України, говориться в повідомленні відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ситуація на внутрішньому ринку зернових культур є активною і має тенденції до зростання рівнів цін. Це пов'язано з високим попитом зовнішніх ринків, завершенням першої хвилі масового продажу зерна сільгоспвиробниками, наявністю незакритих контрактів у зернотрейдерів. Активними культурами в торговому відношенні є пшениця і кукурудза, причому фуражних кондицій. Очікується, що в перспективі цінова ситуація на ринку зерна матиме тренди до зростання цін», - говориться в повідомленні.

За даними відомства, на сьогоднішній день закупівельні ціни на продовольчу пшеницю 3-го класу за умови EXW франко-елеватор становлять 1900-2050 грн/т. У портах ціни зросли до 2150-2250 грн/т. На базисі FOB експортні ціни на продовольчу пшеницю становлять 300-310 дол./т.

Рівень закупівельних цін на фуражну пшеницю EXW франко-елеватор становить 1850-2000 грн/т. Закупівельні ціни в портах зросли до 2050-2175 грн/т. Експортні ціни становлять 285-295 дол./т.

За умови EXW франко-елеватор ячмінь коштує близько 1950-2050 грн/т. Закупівельні ціни на фуражний ячмінь в портах зросли і становлять 2180-2245 грн/т. Експортні ціни на ячмінь становлять близько 295-303 дол./т.

Діапазон мінімальних і максимальних закупівельних цін EXW франко-елеватор на фуражну кукурудзу зріс і становить 1850-2000 грн/т. Ціна закупівлі зерна в портах Чорного і Азовського морів зростає і в даний час становить 2050-2130 грн/т, при активному попиті на таке зерно. Орієнтовний рівень експортних цін на зерно нового урожаю також зріс і становить від 290 до 300 дол./т, FOB. Максимальні ціни озвучуються на рівні 315 дол./т.