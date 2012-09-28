Україна експортувала 5,2 млн тонн зерна

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.), станом на 28 вересня, становив 5,2 млн тонн, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

«Фактичні обсяги експорту, станом на 28 вересня, становлять 5,2 млн тонн, з яких пшениці – 2,4 млн тонн і кукурудзи – 1,4 млн тонн, ячменю – 1,2 млн тонн», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що експортний рік буде жорстким з погляду темпів постачання зерна на зовнішні ринки - для забезпечення можливих показників експорту щомісячні його темпи повинні становити близько 1,7 млн тонн. Проте наголошується, що високий рівень активного попиту світового ринку максимально сприятиме виконанню показників експорту.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні цього року становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн.

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