У Херсонській області викрито ОЗУ працівників рибоохорони

Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом отримання хабара й зловживання службовим становищем стосовно організованого злочинного угрупування з трьох посадовців Генічеського територіального відділу Азовського державного басейнового управління охорони, використання й відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, учасники зазначеного угрупування з листопада 2011 року по липень 2012 року незаконно створювали умови для безперешкодного вилову водних живих ресурсів у акваторії Азовського моря, систематично отримуючи за це грошові винагороди.

В результаті проведених правоохоронними органами слідчих і оперативно-розшукових заходів задокументовано факти отримання злочинним угрупуванням хабарів на суму понад 170 тис. грн.

Досудове слідство у справі триває.