У неділю дощі очікуються тільки в центральних і північних областях України

У неділю, 30 вересня, у західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях України очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

У східній частині, Криму і Приазов'ї вночі та вранці місцями буде туман.

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень у північних та центральних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, у південній частині до 29°, у північних та західних областях 17-22°.

У Києві та області пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

29 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва 16°.