«Сварог Вест Груп» розпочала будівництво елеватора на 40 тис. тонн в Чернівецькій області

Корпорація «Сварог Вест Груп» розпочала будівництво сучасного елеватора ємністю 40 тис. тонн для зберігання зернових, зернобобових та олійних культур у Кіцманському районі Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, загальна вартість інвестицій оцінюється у 70 млн грн.

Завершення будівництва заплановано на квітень 2013 року.

Елеватор буде обладнано устаткуванням італійської фірми Mulmix (сушильне, очисне обладнання, транспортувальні лінії, силоси, обладнання для відвантаження на автомобільний і залізничний транспорт) і зможе приймати до 100 тонн зерна на годину. При цьому 25% ємкостей буде відведено для зберігання ріпаку.

Голова правління «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук зазначив, що, «розуміючи власні потреби та потреби ринку», в наступному році компанія планує почати будівництво в Чернівецькій області ще одного елеватора ємністю 50 тис. тонн.

На сьогодні корпорація володіє 6 елеваторами загальною ємністю 140 тис. тонн, з них в Чернівецькій області розташовані 2 елеватори загальною потужністю 40 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Сварог Вест Груп», створена в 2003 році - аграрна компанія, що здійснює свою діяльність в Хмельницькій та Чернівецькій областях. Основні напрямки роботи підприємств корпорації: рослинництво: вирощування зернових, олійних і технічних культур; молочне і м'ясне тваринництво; садівництво та овочівництво; зберігання продукції (сучасні зерно-, овоче- і фруктосховища); сучасні МТС.