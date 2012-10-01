«Оліяр» запустить в жовтні першу лінію олійноекстракційного заводу у Львівській обл.

Компанія «Оліяр», один з великих виробників рослинної олії в Україні, у жовтні ц.р. запустить лінію з переробки насіння соняшнику і соєвих бобів в рамках будівництва олійноекстракційного заводу (ОЕЗ) у Львівській області (село Ставчани), говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, продуктивність нової лінії для переробки соняшнику становитиме 1,2 тис. тонн на добу, бобів сої - 0,7 тис. тонн на добу.

Крім того, в третьому кварталі 2013 року планується запуск цеху з переробки насіння ріпаку загальною продуктивністю 1 тис. тонн на добу.

Новий комплекс буде включати елеватор для зберігання сировини ємністю 17,2 тис. куб. м.

Максимальна потужність цеху екстракції з переробки макухи соняшнику становить 650 тонн на добу, сої - 700 тонн на добу, ріпаку - 730 тонн на добу. На заводі також побудовані 2 склади силосного типу для зберігання макухи і шроту місткістю по 3 тис. Додатково на складах обладнані відділи грануляції потужністю 30 т/год.

Довідка УНІАН. Приватне підприємство «Оліяр» займається вирощуванням, заготівлею, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, а також вирощуванням та розведенням худоби.