S&P підтвердило рейтинг агрохолдингу "Агротон"

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's (S&P) підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг українського виробника сільгосппродукції Agroton Public Ltd. («Агротон»), а також рейтинг пріоритетного забезпеченого боргу компанії на рівні «ССС+» і вивела їх зі списку СreditWatch з прогнозом «такий, що розвивається», куди вони були поміщені 15 травня 2012 року

Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів обумовлене успіхами, досягнутими «Агротон» щодо стягнення дебіторської заборгованості, можливість чого раніше піддавалася сумніву з боку фахівців аудиторської компанії Baker Tilly Klitou.

Однак S&P наголошує, що для цього компанії знадобилося понад 9 місяців, що більше, ніж очікувалося.

«Ми вважаємо, що такий тривалий період стягнення відображає значну концентрацію клієнтської бази компанії та її ризиковану, на нашу думку, торгову політику. Ми також відзначаємо невисоку прозорість і недостатньо розвинену систему корпоративного управління, що негативно позначається на кредитоспроможності «Агротону»», - говорять в S&P.

Також наголошується, що рівень рейтингів «Агротону» як і раніше заснований на оцінці профілю бізнес-ризику «Агротону» як «слабкого» і профілю фінансових ризиків як «що характеризується високим рівнем фінансового важеля» (згідно з визначеннями, наведеними в наших умовах). Негативний вплив на слабкий профіль бізнес-ризиків «Агротону» надає високий, на думку S&P, ризик, пов'язаний з веденням бізнесу в Україні (В+ /Негативний/В) - країні, уряд якої традиційно проводить інтервенціоністську політику щодо сільськогосподарського сектору.

«Наша оцінка профілю фінансових ризиків «Агротону», що характеризується високим рівнем фінансового важеля, визначається насамперед прогнозованим негативним значенням вільного грошового потоку компанії в період до 2014 р., яке пов'язане з передбачуваним розширенням оброблюваних земельних угідь і інвестиціями в обладнання», - кажуть у S&P.

У повідомленні вказується, що прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, наявність значних залишків грошових коштів, що підтримують ліквідність «Агротону» в найближчі 12 місяців, а з іншого - стурбованість S&P щодо здатності компанії рефінансувати або здійснювати виплати за облігаціями строком погашення в липні 2014 р. і ризики, пов'язані з рівнем прозорості та корпоративного управління.

«Прогноз «Стабільний» відображає нашу думку про те, що позитивний вплив на показники операційної діяльності «Агротону» в найближчі 6-12 місяців повинні як і раніше робити сприятливі ціни на сільськогосподарську продукцію. Прогноз також враховує нашу думку про те, що компанія буде ретельно зіставляти збільшення капітальних витрат із своєю здатністю обслуговувати купонні виплати», - йдеться в повідомленні S&P.

Довідка УНІАН. Заснована в 1992 році компанія «Агротон» обробляє 134 тис. га в Луганській і Харківській областях і володіє складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва.

55,38% акцій фірми належить IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

«Агротон» в кінці жовтня 2010 року в ході IPO розмістив 5,67 млн акцій (26,2% статутного капіталу) і залучив близько 56 млн дол.

«Агротон» в першому півріччі 2012 року скоротив чистий прибуток до 30,48 млн дол. з 34,19 млн дол. за аналогічний період минулого року.