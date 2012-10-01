Азаров хоче постачати зерно до Йорданії і будувати там зерносховища

Україна і Хашимітське Королівство Йорданія мають намір розвивати співпрацю в багатьох сферах, зокрема, у галузі сільського господарства – поставляти зерно й будувати зерносховища.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з делегацією Національних Зборів Йорданії на чолі з головою палати депутатів Абделькарімом Аль-Дугмі.

М.Азаров повідомив, що найближчим часом українська делегація відвідає Йорданію для організації поставок зерна, а також будівництва зерносховища в місті Акаба.

«Під час візиту планується узгодити проект урядової угоди про поставки окремих видів сільськогосподарської продукції», - підкреслив він.

У свою чергу голова палати депутатів Національних Зборів Йорданії запевнив українського прем'єра в тому, що йорданська сторона зацікавлена в інтенсифікації переговорів з Україною у сфері сільського господарства. «Досвід України в цій сфері відомий всьому світу, тому ми сподіваємося на конструктивну співпрацю й у цьому напрямку», - сказав А.Аль-Дугмі.

У ході розмови М.Азаров зазначив, що контакти на вищому рівні підтверджують взаємний інтерес обох країн активізувати співпрацю.

«Я переконаний, що Ваш перший візит в Україну стане поворотним пунктом нашої взаємовигідної співпраці», - зазначив М.Азаров. Він нагадав, що минулого року Україну з візитом відвідав Король Йорданії Абдулла II, а в квітні поточного року Президент України Віктор Янукович із офіційним візитом перебував в Йорданії.

На переконання А.Аль-Дугмі, відносини України та Йорданії історично достатньо міцні, але сторонам потрібно постійно працювати над їх поглибленням.

Нагадаємо, український агрохолдинг «Нібулон» виграв два тендери на поставки до Йорданії в 2012/2013 маркетинговому році загалом 200 тис. тонн пшениці.