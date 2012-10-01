«Укрцукор» просить уряд знизити мінімальну ціну на цукор

Національна асоціація цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор» просить Кабінет Міністрів України знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор на 14% - до 5,1 тис. грн/тонну проти діючої зараз 5,91 тис. грн/тонну через зниження цін на внутрішньому ринку. Про це УНІАН повідомили в асоціації.

«Минулого тижня відбулося засідання ради НАЦУ і на засіданні прийнято рішення ініціювати зниження мінімальних цін у зв'язку з тим, що на ринку зараз ціна на цукор коливається на рівні 5,3-5,4 тис. грн/тонну», - повідомили в асоціації.

Повідомляється, що відповідний проект постанови Кабміну вже підготовлений асоціацією і буде поданий на розгляд у Міністерство аграрної політики та продовольства.

В асоціації сподіваються, що документ буде прийнятий протягом жовтня п.р.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. уряд тимчасово, до кінця 2011/2012 маркетингового року (МР, вересень 2011 - серпень 2012 р.), вже знижував мінімальну ціну на цукор з 5,91 тис. грн до 5,1 тис. грн за тонну.

Згідно з чинним законодавством, суб'єкти, що реалізують або купують цукор за цінами нижче мінімальних, повинні платити штрафні санкції.

Довідка УНІАН. За прогнозами Мінагропроду, урожай буряка в цьому році очікується в обсязі 15,7-16,2 млн тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 маркетинговому році виробили 23,3 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн.