Kernel і Glencore купили зерновий експортний термінал у Росії за 265 млн. дол.

Один з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel спільно зі швейцарською компанією Glencore International придбали зерновий експортний термінал у російському порту «Тамань» за 265 млн дол. Про це мовиться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, угоду з придбання терміналу було укладено з російською компанією «ЕФКО». У результаті угоди Kernel і Glencore International одержали по 50% частки нового активу.

Повідомляється, що придбаний зерновий термінал є одним із найбільших на російській чорноморській смузі. Пропускна спроможність терміналу - 3 млн тонн зерна на рік.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг Kernel у 2012-му фінансовому році скоротив чистий прибуток до 198,6 млн дол. з 226,04 млн дол. у минулому фінансовому році.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено до індексу «голубих фішок».

Компанія, яка продала у рамках IPO 36% акцій за 221 млн доларів, після якого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.

Glencore International (р. Баар, Швейцарія) – один із лідерів серед світових виробників і торговців сировинними продуктами. Glencore володіє активами з видобутку, виробництва, переробки, транспортування, зберігання металів і мінеральних ресурсів, енергетичних і сільськогосподарських продуктів у всьому світі. Володіє великим українським переробником соняшнику ЗАТ "Колос".