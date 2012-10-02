На кордоні з Молдовою уже втретє виявлено два спиртопроводи

Учора поблизу українсько-молдавського кордону прикордонники відділу «Велика Кісниця» Могилів-Подільського загону виявили два спиртопроводи.

Як повідомили УНІАН у Могилів-Подільському прикордонного загону, один з них прикордонники знайшли за 50 м від кордону поблизу села Цекинівка. Трубопровід завдовжки 184 м був закопаний на глибині 2 м. У ході подальшого огляду берега Дністра прикордонники виявили закопану в землі горловину ще одного трубопроводу, що простягнувся на 93 м.

Обидва трубопроводи демонтовано. Проводяться спільні з молдавськими прикордонниками заходи по встановленню осіб, причетних до даного правопорушення.

З початку року на цій ділянці кордону прикордонники Могилів-Подільського загону вже втретє виявляють спиртопроводи.