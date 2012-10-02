Аграрний фонд виплатив аграріям 1,3 млрд грн за форвардними контрактами

Аграрний фонд виплатив аграріям 1,3 млрд грн за продовольче зерно, поставлене до державного інтервенційного фонду за форвардними контрактами. Про це сказано в повідомленні Аграрного фонду з посиланням на генерального директора Ігоря Якубовича.

«Аграрним фондом були укладені контракти на поставку 876 тис. тонн зерна загальною вартістю 1,6 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн вже перераховано сільгосптоваровиробникам», - повідомив І.Якубович.

Він зазначив, що аграрії Волинської області повністю виконали взяті зобов'язання. Рівень виконання умов контрактів у Луганській області становить 97%, Івано-Франківській - 94%, Донецькій - 92%, Житомирській і Харківській - по 86%.

Голова відомства також зазначив, що це зерно буде спрямовано на переробку для забезпечення регіонів борошном для виготовлення соціальних сортів хліба.

Також І.Якубович зазначив, що граничний термін поставки зерна на умовах форварду закінчується 1 листопада.

Нагадаємо, після підписання форвардного контракту аграрії одержали 50% суми у вигляді авансового платежу, а решта 50% одержують після поставки зерна на сертифіковані склади аграрного фонду. У разі невиконання аграріями умов контрактів передбачено штрафні санкції.